La Lazio ha battuto per la seconda volta la Juventus in poche settimane e si è aggiudicata la Supercoppa italiana. Nella gara disputata a Riyad, alle 17.45 italiane, i biancocelesti si sono imposti per 3-1 contro i bianconeri in una gara giocata ad alti livelli. In rete per i capitolini Luis Alberto, Lulic e Cataldi nel finale. Inutile il momentaneo 1-1 firmato da Dybala. Trofeo meritato per la squadra di Simone Inzaghi.