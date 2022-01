Supercoppa, la Lega celebra un simbolo dell’Inter: “Stankovic, il collezionista”

L'ex centrocampista serbo ha vinto per ben 6 volte il trofeo in carriera, di cui 4 con la maglia nerazzurra

Prosegue il conto alla rovescia in vista della Supercoppa Italiana, che verrà disputata mercoledì 12 gennaio come da programma. La Lega Calcio ha voluto celebrare uno dei calciatori più vincenti della manifestazione: Dejan Stankovic. L'ex centrocampista serbo, nel corso della sua carriera, ha vinto per ben 6 volte il trofeo (secondo solo a Buffon con 7 affermazioni), 2 con la Lazio e 4 con l'Inter: "Un simbolo nerazzurro. Stankovic collezionista di Supercoppe: 6 vittorie per Deki".