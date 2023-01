Supercoppa, mercoledì 18 alle 20 il derby Milan-Inter: ecco dove vedere la gara

Inter e Milan sono a Ryad, dove mercoledì verrà assegnato il primo trofeo stagionale: la Supercoppa. Ecco dove vedere la gara in tv

Inter e Milan sono a Ryad, dove mercoledì verrà assegnato il primo trofeo stagionale: la Supercoppa . Ecco dove vedere la gara in tv:

Milan-Inter, gara valida per la finale della Supercoppa Italiana, si disputerà mercoledì 18 gennaio 2023 alle 20:00 (22:00 AST) al King Fahd International Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in diretta su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata. Inoltre sarà possibile vederla anche in streaming su sportmediaset.it