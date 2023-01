Supercoppa conta più per Pioli e Inzaghi che per Milan e Inter: “Chi perde rischia di…”

"Con quel Napoli così bello là davanti, ormai molto distante, come un impalpabile miraggio, Pioli e Inzaghi possono metterci una pezza soltanto a spese dell’altro. L’incrocio sembra scritto nel destino, un incrocio iniziato in quel 3 aprile 2016, quando il 4-1 subito nel derby dalla Roma trasformò Pioli in un nome impronunciabile per Lotito, che difatti lo fece accomodare alla porta e promosse sulla panchina della Lazio il tecnico della Primavera, casualmente Simone Inzaghi. Morte tua vita mia, l’eterna tiritera degli allenatori, autentico articolo uno della loro costituzione interna. E come situazione esistenziale si ripresenta su per giù allo stesso modo parecchio tempo dopo, rimettendo i due emergenti di allora sulla stessa barca, sapendo però che uno dei due dovrà farsela a nuoto, perché chi perde la Coppa perde anche parecchie fette di reputazione e in fondo anche di futuro.

Lì in mezzo al deserto, a metà dell’attraversata, non tira una bella aria. Già una finale secca lascia un risultato solo, in questo caso non lascia nemmeno la consolazione di un domani rassicurante. Dopo tutto, tenendo conto di come funziona la Borsa degli allenatori, la Supercoppa d’esportazione conta più per Pioli e Inzaghi che per Milan e Inter. Chi vince continua la sua traversata del deserto, chi perde rischia di smarrirsi in una bufera di sabbia. Anche se poi sappiamo che in questo nuovo mondo eterodiretto dagli affari, per quanto ce la raccontiamo, alla fine conta solo arrivare tra le prime quattro. Con i soldi della Champions, tante chiacchiere se le porta il vento", si legge.