CdS – Supercoppa, ha vinto il più forte: l’Inter merita, la differenza si vede

I nerazzurri conquistano il trofeo per la sesta volta nella sua storia: decisiva la zampata all'ultimo respiro di Sanchez

"Il guizzo del cileno, alla fine del secondo tempo supplementare, ha steso una Juventus che ha pensato soprattutto a limitare gli avversari e che a quel punto sperava nei rigori. E invece l'ex United ha fatto giustizia perché i nerazzurri hanno meritato la vittoria: hanno giocato e creato di più oltre a non vedersi fischiato un netto rigore sullo 0-0 che avrebbe cambiato il corso dell'incontro. Sorride, dunque, Inzaghi che ha battuto per la terza volta Madame in una finale di Supercoppa (mai nessuno ci era riuscito), mentre mastica amaro Allegri, che ha comunque spremuto il massimo dalla squadra che ha. Gli 11 punti di differenza in campionato si sono visti e ha vinto il più forte".