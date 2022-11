Supercoppa Primavera, Inter-Fiorentina si giocherà a Monza: ecco data e orario

I nerazzurri di Chivu, campioni d'Italia in carica, affronteranno i viola di Aquilani, vincitori dell'ultima Coppa Italia

La Supercoppa Primavera tra l'Inter, campione d'Italia in carica, e la Fiorentina, vincitrice dell'ultima Coppa Italia di categoria, verrà disputata mercoledì 25 gennaio 2023 all'U-Power Stadium di Monza, con fischio d'inizio alle ore 20.30. La partita, organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in collaborazione con la società A.C. Monza, sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia.