TS – L’Inter vince la Supercoppa, ma gli 11 punti di distacco non si vedono

I nerazzurri battono 2-1 la Juventus: decisivo l'errore a tempo ormai scaduto di Alex Sandro cha causa il gol di Sanchez

L'Inter batte 2-1 la Juventus e si aggiudica la Supercoppa Italiana. Secondo Tuttosport è servito l'errore di Alex Sandro per decidere una sfida dove non si è vista la differenza di punti del campionato: "Alex Sandro regala la Supercoppa all'Inter con un goffo controllo di petto nella sua area. Serve lo sciagurato errore del terzino brasiliano per spostare l'equilibrio di una finale che di lì a pochi secondi sarebbe finita ai rigori e nella quale non si sono visti gli undici punti di distacco fra l'Inter e la Juventus (che ha pure una partita in più). Un marziano atterrato nella gelida notte di San Siro non avrebbe distinto la squadra meritatamente in testa alla classifica da quella in crisi, quella al completo e quella senza pedine chiave come Chiesa, De Ligt e Cuadrado, per citare i più importanti".