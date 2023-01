GdS – Supercoppa, niente rifinitura allo stadio per Milan e Inter: il motivo

Il dettaglio dell'ultimo allenamento che precederà il derby in Arabia Saudita tra nerazzurri e rossoneri

Milan e Inter continuano il lavoro di avvicinamento alla Supercoppa italiana di mercoledì a Riyad. La rifinitura di domani, però, non sarà allo stadio che ospiterà la partita. Il motivo? Lo spiega la Gazzetta dello Sport nel focus sui nerazzurri: "La squadra domani pomeriggio sosterrà la rifinitura ancora al Prince Faisal bin Fahd Stadium e non nell'impianto dove sarà svolta la finale, il King Fahd International Stadium. Neppure il Milan calpesterà l'erba dello stadio della Supercoppa. Motivo? Preservarla perché, dopo la finale di Supercoppa spagnola (e le due semifinali dei giorni precedenti), è stata inevitabilmente... sottoposta a un certo stress. In più giovedì ospiterà anche l'amichevole tra il Psg e le stelle delle formazione di Riad (Al-Hilal e Al Nassr). Tra loro Cristiano Ronaldo che sfiderà di nuovo Messi. Il palcoscenico, ovvero il manto erboso, dovrà essere all'altezza degli attori".