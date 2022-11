Supercoppa, Milan-Inter mercoledì 18 gennaio a Riyad. Sarà trasmessa da Canale 5

"Lo ha reso noto la Lega Serie A: le due squadre scenderanno in campo alle 22 locali (le 20 italiane) al “King Fahd International Stadium” di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Si tratta della 35a edizione della Supercoppa, la 12a che verrà giocata fuori dall’Italia", riporta La Gazzetta dello Sport.

"L’Arabia Saudita ospiterà invece la partita per la terza volta nella storia della competizione, dopo le edizioni del 2018 (vinse la Juventus per 1-0 sul Milan a Gedda) e 2019 (trionfò la Lazio di Simone Inzaghi con un 3-1 alla Juve campione d’Italia a Riyad). Quello del 18 gennaio sarà invece il secondo derby milanese di Supercoppa: l’unico precedente risale al 2011. Anche allora si giocò all’estero, il 6 agosto a Pechino, e anche allora il Milan era campione di Italia in carica e l’Inter detentrice della Coppa Italia: vinsero i rossoneri per 2-1 in rimonta", aggiunge il quotidiano.