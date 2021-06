Superlega, mozione per cancellare l’accordo tra UEFA e club pentiti

A22, la società costituita per la Superlega, ha presentato un’altra mozione perché venga cancellato l’accordo tra la Uefa e i club “pentiti”

Secondo ultime indiscrezioni del New York Times, A22, la società costituita per dare vita alla Superlega, ha presentato un’altra mozione al tribunale di Madrid perché venga cancellato l’accordo tra la Uefa e i nove club “pentiti” - le sei inglesi, Inter, Milan e l’Atletico Madrid - che prevede sanzioni in denaro per le società uscite dal progetto.