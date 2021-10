Financial Times: “Barça, Juve e Real fanno causa all’UEFA”

I tre club sono pronti a portare la massima organizzazione del calcio europeo davanti alla Corte dell'UE

Le squadre che non hanno ancora abbondonato il progetto Superlegasi preparano a fare causa a FIFA e UEFA perché vogliono infrangere il loro monopolio. Il Corriere dello Sport riporta la notizia del Financial Times che ha rivelato come Barça, Juve e Real siano pronte a denunciare quello che ritengono "un abuso di una posizione dominante".