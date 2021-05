Superlega, Juve con Real e Barça contro l’UEFA: “Insistente coercizione, si viola…”

I tre club in un comunicato hanno replicato all'annuncio del procedimento penale da parte dell'organismo europeo del calcio

Juventus, Barcellona e Real Madrid vanno avanti sulla loro idea Superlega e nell'ultimo comunicato congiunto attaccano ancora l'UEFA che ieri ha annunciato un procedimento disciplinare per i tre club.

E le tre società in una nota esprimono: "Rifiuto nei confronti dell'insistente coercizione esercitata da UEFA nei confronti di tre delle più importanti istituzioni della storia del calcio. Questo comportamento preoccupante costituisce una palese violazione della decisione delle corti di giustizia. Hanno chiaramente ordinato all'UEFA dall'astenersi da qualsiasi tipo di azione che possa penalizzare i membri fondatori della Super League. Non può accadere mentre i procedimenti legali sono ancora in corso".