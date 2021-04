Superlega, anche JP Morgan si scusa: “Abbiamo giudicato male il modo in cui…”

Il comunicato della banca: "Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità calcistica"

Dopo i vari comunicati dei club fondatori della Superlega per sfilarsi dal progetto, ora arriva anche quello di JP Morgan, banca che avrebbe finanziato la creazione della nuova competizione. Il giornalista del New York Times Tariq Panja, ha infatti riportato questo virgolettato proveniente dalla banca d'affari: "Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità calcistica e il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo".