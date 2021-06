Superlega, esclusione Juve dalle coppe per un anno? Possibile punizione ancor più dura

E' tutt'altro che archiviata la vicenda Superlega. Juventus, Real Madrid e Barcellona, infatti, continuano la loro battaglia con UEFA e FIFA

"La Superlega è ancora un torneo virtuale, ma sotto la sua bandiera si sta già giocando la prima partita: non sul campo ma in tribunale. O forse in più di uno. La prima sentenza dell’Uefa sta per arrivare, forse già la prossima settimana e si profila durissima: l’esclusione dalle coppe europee, per un anno o addirittura due, di Juventus, Real e Barcellona. Che però non si arrendono e da ieri brandiscono il procedimento ufficialmente iscritto presso la Corte di giustizia europea contro Uefa e Fifa per valutarne l’eventuale violazione di alcune norme sulla libera concorrenza".