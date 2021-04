Mundo Deportivo – Superlega, le inglesi si ritirano: decisione comunicata a Inter e altre 5

Secondo il quotidiano catalano i sei club di Premier League hanno comunicato la decisione di lasciare l'European Super League

La Super League vacilla. Le squadre di Premier League hanno fatto marcia indietro dopo la pressione in Inghilterra e hanno comunicato a Barça, Madrid, Atlético, Milan, Inter e Juventus all'incontro di stasera che non andranno andando avanti con il progetto della Superlega, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo.

Tottenham, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e United sono state le squadre inglesi fondatrici di questa nuova competizione, che è ad un punto critico dopo che questi club hanno deciso di fare marcia indietro dopo che i loro fan sono scesi in piazza per protestare. Il City ha già ufficializzato la marcia indietro in un comunicato.