Superlega, Pirlo: “L’obiettivo della Juve è guadagnare sul campo la Champions”

Il tecnico della Juve, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan, ha parlato anche della Superlega

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions: abbiamo solo questo in testa, non guardiamo ciò che succede fuori dal rettangolo di gioco": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sul rischio di possibili ripercussioni da parte dell'Uefa per il caso Superlega. (ANSA).