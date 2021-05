Superlega, il caso alla Corte Europea. Juve fuori dalla Serie A? Termine 17 maggio

Il caso Superlega approda alla Corte di Giustizia Europea. Per il campionato italiano rimane il termine per le iscrizioni

Il caso Superlega approda alla Corte di Giustizia europea, quella che 25 anni fa ha rivoluzionato il mondo del calcio con la sentenza Bosman. E se le premesse del ricorso si mostreranno fondate, i giudici potrebbero di nuovo stravolgerlo. Il magistrato del Tribunale commerciale 17 di Madrid, Manuel Ruiz de Lara, punta infatti il dito contro la posizione dominante di Uefa e Fifa, adombrando l'ipotesi di una violazione della libera concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il tribunale del Lussemburgo e' la corte suprema di tutte le corti supreme dell'Unione e ha il potere di decidere se la Uefa e la Fifa sono beneficiarie dei diritti economici televisivi e del potere di impedire l'organizzazione di altre competizioni rivali, come appunto la Super League. Il braccio di ferro sul progetto che rischia di escludere dalla Champions Juventus, Barcellona e Real Madrid, tra i dodici fondatori gli unici club a non rinunciare al progetto, e' dunque destinato a proseguire e a coinvolgere non soltanto la giustizia sportiva.