Uefa, la vicenda Superlega non passerà senza conseguenze. Misure al vaglio

Ribadita irritazione contro i 12 club, misure al vaglio

Nessuna sanzione, al momento, ma certo la vicenda della Superlega non passerà senza conseguenze.

Il comitato esecutivo dell'Uefa, riunitosi oggi soprattutto per definire le sedi degli Europei, ha esaminato sue 'opzioni' per risolvere il caso del progetto, poi naufragato in poche ore, senza però annunciare i tempi degli eventuali provvedimenti nei confronti dei 12 club scissionisti.