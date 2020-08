Siviglia, Suso: “Sono abituato a giocare con l’Inter, sono molto forti. Ma vedremo domani”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Manchester United, Suso, esterno del Siviglia, ha commentato così la possibilità di trovarsi contro l’Inter in finale di Europa League: “Sono abituato a giocare contro l’Inter, ci ho giocato qualche volta… Ma tutte e due le squadre sono molto forti, aspettiamo domani e vedremo. Il Milan? Ha finito il campionato molto bene, li ho seguiti: sono parte del mio cuore, ma qui sono molto felice. Sono venuto qui perché sapevo che la situazione fosse migliore, volevo tanto venire qua. Sono molto felice sia per me che per loro”.