Inter, Svanberg osservato speciale: Ausilio e Marotta ci pensano, la strategia

Il centrocampista svedese, classe '99, è atteso dalla stagione della definitiva esplosione: i nerazzurri osservano

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid, torna a respirare l'aria del campionato: i nerazzurri affrontano a San Siro il Bologna. Tra i rossoblu uno degli osservati speciali sarà Mattias Svanberg: il centrocampista svedese, classe '99, è da tempo sulla lista di Marotta e Ausilio, e in questa stagione sta confermando i progressi visti negli ultimi tempi. Le sue dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport ("Sono voci, non ho parlato con nessuno e nemmeno il mio procuratore") non devono trarre in inganno: Svanberg rimane un obiettivo per il futuro, e la dirigenza interista lo osserverà con attenzione per tutto il campionato.