Svezia-Italia U21, formazioni ufficiali: confermato Pirola, Esposito in panchina

Torna in campo l'Italia Under 21, che alle 18 affronta la Svezia nella penultima gara di qualificazione all'Europeo di categoria. Il ct Nicolato sceglie il 3-5-2 con il ritorno di Okoli in difesa, a completare il reparto con Lovato e Pirola davanti a Plizzari. Sulle fasce Cambiaso e Parisi, Ricci in regia con Bove e Rovella ai lati, in attacco spazio a Pellegri e Cambiaghi, con Esposito inizialmente in panchina.