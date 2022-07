UFFICIALE – Roma, preso Svilar. Pinto: “Puntiamo solo a costruire basi migliori per il futuro”

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Mile Svilar. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l'esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027", è quanto si legge nella nota del club giallorosso dopo che il portiere serbo questa mattina era sbarcato a Fiumicino. "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di iniziare - ha dichiarato Svilar -. Quando ho saputo dell'interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra".