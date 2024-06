Giallo nel ritiro della Svizzera , prossima avversaria dell'Italia negli ottavi di finale degli Europei (Il match è in programma sabato alle ore 18). Lo staff elvetico ha sporto denuncia alla polizia tedesca per il furto di alcuni computer degli assistenti del tecnico. "Posso confermare che tre pc dei nostri collaboratori sono spariti dall'albergo, abbiamo informato la polizia", ha detto alla Bild Adrian Arnold, portavoce della federazione svizzera. Il furto è avvenuto a Dusseldorf, all'interno del quartier generale della nazionale che alloggia nell'hotel dell'aeroporto.

"Sui tre computer non erano salvati dati che utilizziamo per questo torneo. Se si è trattato di un sabotaggio alla nostra nazionale, allora è andato male", continua Arnold. Attraverso le telecamere sparse per l'albergo si dovrebbe risalire non solo al momento ma anche all'autore del furto. E capire se l'intento era effettivamente quello di impedire alla nazionale svizzera di risultare nuovamente perfetta tatticamente