Svizzera-Italia, la formazione UFFICIALE: Barella dal 1′, Locatelli al posto di Verratti

Il tecnico dell'Italia Mancini non cambia molto e inserisce lo juventino al posto dell'infortunato Verratti

Dopo il pareggio contro la Bulgaria, l'Italia di Mancini scenderà in campo questa sera alle 20.45 in casa della Svizzera in un match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Verratti non recupera, al suo posto gioca Locatelli. Dal 1' l'interista Barella. Ecco la formazione ufficiale: