GdS – Serie A, svolta arbitri: un canale per spiegare gli episodi dubbi

Può arrivare un canale con video e trasmissioni per spiegare gli episodi arbitrali più discussi e il regolamento

"Il 2022 diventerà l’anno della svolta. Un primo passo lo si è avuto a Lissone quando sono stati aperti gli audio arbitro-Var per un ristretto gruppo di giornalisti mettendo le basi di un esperimento volto alla chiarezza e alla trasparenza, anche a costo di evidenziare i propri errori. Da gennaio potrebbe quindi esserci una sterzata ulteriore: questa volta anche verso il pubblico. La base operativa del canale (inizialmente on line, stando alle prime indicazioni) sarà nella casa della Federcalcio. Dovrebbe essere il designatore Gianluca Rocchi la persona più indicata a spiegare gli episodi avvenuti durante il campionato. Il tema su cui si sta ancora ragionando riguarda la cadenza di questi interventi. Inizialmente si è pensato potessero bastare un paio di appuntamenti al mese, per evitare di dover andare in video alla fine di ogni giornata come accade agli ex arbitri commentatori nelle trasmissioni televisive. Ma che senso avrebbe spiegare episodi che scaldano tifosi e media non nell’immediato ma a distanza di giorni o settimane? Per questo motivo c’è ancora una riflessione in corso”, si legge.