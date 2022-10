CdS – Inter, con il Barcellona l’occasione per la svolta. Fiducia a Inzaghi, ma…

La sfida di questa sera contro il Barcellona ha un peso enorme per l'Inter: in chiave Champions League prima di tutto, ma anche per dare un segnale a una stagione iniziata con il piede sbagliato. Senza dimenticare Inzaghi, la cui panchina rischia di scricchiolare sempre di più. Il Corriere dello Sport presenta così la partita: "Non è la prima curva della stagione, ma potrebbe essere l'ultima. Almeno in Champions, visto che, in caso di sconfitta questa sera con il Barcellona, la qualificazione alla seconda fase per l'Inter sarebbe quasi compromessa. Un successo, invece, non solo accenderebbe le speranze di passare il turno nel girone probabilmente più duro della competizione, ma potrebbe trasformarsi in trampolino di lancio per il futuro, per tornare quelli di un anno fa e per ripartire con un'inerzia e uno spirito diversi. Certo l'avversario non è l'ideale, tenuto conto del valore dei catalani, ma si tratta comunque di un’opportunità da cogliere: la classica occasione che può determinare una svolta. L'Inter saprà sfruttarla?".