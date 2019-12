Vera svolta: l’Inter ora ci crede, Conte stringe i pugni. Da Marotta arriva il sì più pesante

Beppe Marotta dice sì: se fino a qualche giorno fa la posizione dell’Inter sembrava piuttosto netta in merito a un arrivo di Vidal solo in prestito, ora l’amministratore delegato nerazzurro, secondo quanto sostenuto dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe dato il suo assenso a trattare l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista cileno dal Barcellona:

“È dunque ormai quasi una corsa in solitaria, per il ruolo di centrocampista. L’Inter è decisa ad andare fino in fondo con il Barcellona, concentrando tutti gli sforzi sul cileno. E pian piano sta cadendo anche il paletto della formula, che fin qui ha bloccato qualsiasi stato d’avanzamento“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)