Inter, svolta tattica per Conte? TS: “Possibile soluzione per sorprendere gli avversari”

In casa Inter c’è ancora molta amarezza e delusione per lo 0-0 con lo Shakhtar che ha portato all’eliminazione dall’Europa. I nerazzurri, ora, possono solamente concentrarsi sul campionato e l’obiettivo scudetto diventa vitale per salvare la stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte potrebbe anche essere disposto a cambiare modulo, per cercare di sorprendere gli avversari e uscire dal canone del 3-5-2:

“Per lo scudetto, però, servirà anche un plus. Qualcosa che permetta all’Inter di andare oltre le aspettative. La società spera che la mossa vincente arrivi proprio da Conte, che il tecnico sappia tirare fuori dal cilindro un’arma di riserva che aiuti la squadra a ottenere i tre punti in partite che si metteranno in salita. A Torino, per esempio, Conte svoltò lasciando il 4-2-4 per il 3-5-2. Per qualche allenamento Conte ha provato quella difesa a quattro che in molti avrebbero voluto vedere nei minuti finali contro lo Shakhtar, chissà che a gara in corso non diventi una soluzione da sfruttare per sorprendere gli avversari”