Szczesny: “Con l’Inter serata storta, abbiamo fame di vittorie. Inter e Milan bene, ma…”

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei bianconeri in Supercoppa Italiana contro il Napoli e a due giorni dalla sfida di campionato con il Bologna: “Contro il Napoli abbiamo dimostrato che questa squadra ha tanta fame di vincere dei trofei e quindi che contro l’Inter è stata solo una serata storta, un incidente di percorso. Quest’anno abbiamo vinto per il decimo anno di fila e questo dimostra la fame che abbiamo e non ci vogliamo fermare qua.

Inter e Milan stanno facendo molto bene. L’arrivo di Mandzukic porta esperienza, sarà un avversario tosto. Noi però facciamo il nostro, bisogna recuperare posti in classifica perché non ci basta la nostra posizione attuale. Dobbiamo lottare per lo scudetto e lo faremo fino alla fine“.