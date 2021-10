Under 21, Svezia accusa Italia: commento razzista a nostro giocatore

La Federcalcio svedese ha comunicato l'accaduto durante la partita disputata a Monza

"In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 svedese contro l'Italia a Monza, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale italiana Under 21". Lo comunica la Federcalcio svedese sul proprio sito.