Inter, Tabarez: “Ho letto che Godin è sul mercato. Non credo che mancheranno le offerte”

È stata una stagione dai due volti per Diego Godin. L’inizio non è stato sicuramente all’altezza delle aspettative, ma nell’ultima parta della stagione, il difensore è diventato un punto fermo della squadra di Conte. Ma nonostante una titolarità ritrovata, Godin potrebbe lasciare l’Inter, sul giocatore è forte l’interesse del Rennes. Il c.t. dell’Uruguay, Oscar Tabarez, ha commentato così le voci di mercato sul difensore nerazzurro: “Ho letto che Godin è stato messo sul mercato. Non credo che mancheranno delle offerte“, ha detto a Sport 890.