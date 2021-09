Tacchinardi: “Allegri non è uno da calcio champagne. Se Adani ne vuole uno così…”

Daniele Adani nelle scorse ore è tornato a criticare Massimiliano Allegri, dopo le vecchie ruggini in tv. Tacchinardi commenta così

"Dice da tempo che Allegri pratica un calcio antico, ma da fuori è sempre facile giudicare un allenatore. Magari ti ritrovi contesti difficili, con giovani che faticano a carburare. A volte basta poco, una mossa, per cambiare. Allegri è pratico, se Adani vuole uno che giochi a calcio allora ci sono Guardiola, De Zerbi. Allegri ha un altro tipo di calcio. Si è trovato in una rosa che zoppica e senza Ronaldo. Ora si dovrà ingegnare per trovare l'abito giusto per questa Juventus. Allegri non è tipo da calcio champagne".