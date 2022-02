Tacchinardi: “Allegri? Si può discutere sul lato tecnico ma in una cosa è il numero 1”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato così di Juric e Tudor

"Tudor e Juric vanno valutati in altre piazze? E' veramente difficile allenare, piazze importanti sono pesanti da sostenere. Per me Allegri è il numero uno nella gestione della pressione, sul lato tecnico si può anche discutere. Lui, come Klopp, ha qualcosa di diverso, devi saper gestire certe pressioni in grandi club, cosa che non capita mai in club di seconda o terza fascia".