Tacchinardi: “Campionato falsato. La Serie A vada in bolla per 2 settimane, altrimenti…”

Bolla e contatti vietati con l'esterno. Alessio Tacchinardi propone la sua soluzione per contrastare il diffondersi dei contagi in Serie A

"Questo è un campionato falsato. Non può essere altrimenti se ci sono squadre che scendono in campo con soli 13 disponibili. Secondo me la soluzione migliore è mettere per un paio di settimane i giocatori in bolla, come accaduto l'anno scorso in NBA: in questo periodo, meglio tutelarsi, sono anche ben pagati per farlo. Le squadre prendano i giocatori e facciano sì che abbiano contatti con l'esterno. E' sacrificio necessario, altrimenti non ne veniamo più fuori. Pensate anche ai figli dei calciatori, che vanno a scuola e che possono portare il Covid a casa".