Alessio Tacchinardi, ospite di Pressing, ha parlato dell’atteggiamento mostrato da Conte nelle ultime settimane: “Giusto che Conte non attacchi più la società, ma è altra cosa rispetto all’atteggiamento che stiamo vedendo da parte sua. La squadra sta perdendo intensità e cattiveria come sta succedendo anche a Conte e non capisco il motivo. Non sta dando veleno alla sua squadra che tra l’altro non ha un piano B alternativo al suo modo di giocare”.