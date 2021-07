Tacchinardi: “Conte opinionista? Dopo una giornata ha nostalgia della panchina”

Le parole dell'ex bianconero: "Conte? Tutti lo vedono sul lavoro come molto duro, invece è una persona piacevolissima"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha parlato così della possibilità di vedere Antonio Conte opinionista tv: "Tutti lo vedono sul lavoro come molto duro, invece è una persona piacevolissima. Abbiamo vissuto una grande esperienza alla Juventus ed è così. Sono convinto che sarà interessante sia per lui che per i telespettatori, è il parere comunque di uno dei tecnici più bravi in circolazione. Credo però che dopo una giornata avrà subito nostalgia della panchina".