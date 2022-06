Tacchinardi: “Dybala? All’Inter può essere quello che entra a mezz’ora dalla fine”

"Non ne discuto le qualità tecniche ma la continuità e i giri del motore che ha oggi durante le partite. Negli ultimi 20 metri è fortissimo, ma è cambiato il rendimento e la continuità. L'Inter credo lo voglia prendere togliendo Sanchez, ma per me è quello che può entrare nell'ultima mezz'ora. Poi magari cambia all'Inter, vedi cosa è successo a Kulusevski al Tottenham. Sono curioso di vedere se era solo una questione di preparazione".