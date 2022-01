Tacchinardi: “Dybala, decisione non facile per la Juve. Si rischia il grosso errore”

L'ex centrocampista della Juve ha commentato le voci su un possibile addio di Dybala, finito nel mirino dell'Inter

"E' una decisione non facile per la Juve: solo chi è dentro, chi conosce bene Paulo a 360 gradi può sapere come gestirlo. Da fuori si possono vedere solo i numeri, che al momento non lo premiano, perché ha segnato 6 reti in A. Però magari poi la prossima stagione va all’Inter e fa 30 gol: forse non 30, perché non li ha mai fatti, ma è un giocatore che se trova la situazione giusta, la posizione giusta e l’equilibrio fisico ha delle qualità che non dobbiamo certo scoprire oggi. La sua dimensione ora è quella di un buonissimo giocatore: come fai fai, puoi rischiare di fare un grosso errore. Parlare dopo sarà facile, parlare adesso è complicato: certo conta la questione ingaggio, perché per uno stipendio da 10 milioni ci vogliono numeri da 10 milioni: magari da qui a fine anno Paulo li metterà insieme... Certo, anche pensare che possa andare a zero da un’altra parte è un discorso da considerare. La Juventus adesso deve capire su chi impostare la rifondazione: al momento le certezze non sono molte".