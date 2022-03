Tacchinardi: “L’Italia riparta dalla fame dei giovani. Se Mancini resta sono contento”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del futuro della Nazionale dopo la disfatta contro la Macedonia del Nord

"Io ho interpretato le parole del mister come una grandissima delusione per l’eliminazione. Probabilmente in questo momento è più un allenatore da Nazionale che da club, ossia tutti i giorni. Sono molto fiducioso in Mancini ma ci deve essere un cambio di passo. Per essere stati eliminati qualche errore ci deve essere stato da parte di tutti, ma sono contento che lui rimanga nel caso".