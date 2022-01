Tacchinardi: “Gol Lazio errore di Skriniar e De Vrij. L’Inter rispetto al Milan…”

Dagli studi di Pressing, l'ex giocatore commenta l'importante vittoria dell'Inter contro la Lazio

Ospite negli studi del programma 'Pressing', Alessio Tacchinardi ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio. Questo il commento dell'ex giocatore: "Cambiare Lautaro e Sanchez con Dzeko e Correa, ti fa capire a livello offensivo lo spessore della rosa. Nel gol della Lazio, Skriniar e De Vrij nel momento in cui l'arbitro ha messo la palla in gioco, hanno staccato un po' la spina".

"Secondo me Handanovic non ha colpa. Prima ho detto che il Milan se non ha la stessa marcia non porta a casa le partite, l'Inter dopo 60 minuti di altissimo livello, riesce comunque a portarla a casa difendendosi tanto. Il campionato le vincono le squadre più solide e l'Inter in questo momento dà la sensazione di essere la più solida a 360 gradi".