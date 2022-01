Tacchinardi: “Icardi? Al momento mi sembra più concentrato su altre cose che sul calcio”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Mauro Icardi e non solo

"Se batte il Napoli, gli torna molto vicino. I tifosi si aspettavano qualcosa in più dalla Juve in generale, non solo da Allegri. Via CR7, è rimasto un attacco senza gol pesanti. Sembra che comunque la stia rimettendo in pista Allegri. Si può pure criticare, anche se è un grande allenatore ma a gennaio vedremo se ne uscirà più forte o con le ossa rotte. Se poi si vuole calcio spettacolo, Allegri non lo ha mai fatto".