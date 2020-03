Tacchinardi: “Icardi? Mi piacerebbe, alla Juventus farebbe il salto di qualità definitivo”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua su un eventuale arrivo in bianconero di Mauro Icardi e commentato le voci su un possibile scambio con il PSG che coinvolgerebbe Miralem Pjanic: “Se sacrificherei Pjanic per arrivare a Icardi? Sì, ma a malincuore. La Juventus sta trovando in Bentancur un uomo davanti alla difesa fortissimo e Maurito in un club come quello bianconero compirebbe il definitivo salto di qualità. Icardi conosce meglio di tutti il campionato e segna sempre più di 20 gol“.