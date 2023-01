Tacchinardi: “Inter, Conte non avrebbe perso lo Scudetto. Inzaghi bravo. Col Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato anche di Inter-Napoli. Per l'ex giocatore Simone Inzaghi rischia qualcosa: "Anche se a me Inzaghi piace. Se ci fosse stato Conte non avrebbe perso lo Scudetto. E' bravo, lo scorso anno gli è servito per maturare. Sarà una partita delicatissima per l'Inter, se perdesse si allontanerebbe in maniera clamorosa. Ha una rosa forte, ma quello che ha fatto vedere il Napoli, la personalità e la voglia di dominare, fa ben sperare per Spalletti. E partono favoriti".