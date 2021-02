Tacchinardi: “Inter fuori in Europa per gli esperimenti di Conte. Romagnoli come Bonucci”

Le dichiarazioni dell'ex centrocampista e ora opinionista in collegamento con TMW Radio sulla vittoria dell'Inter contro il Milan

L'ex centrocampista, Alessio Tacchinardi , ha parlato ai microfoni di TMW Radio del successo dell' Inter sul Milan nel derby di Milano : "L' Inter è una grande squadra. L'uscita dalle coppe è dovuta anche agli esperimenti di Conte. In corsa ha capito che più va avanti a giocare con la sua idea e più ottiene risultati. Ibra? Mi sembra una follia che un giocatore se ne vada per una settimana a Sanremo".

"Ho avuto l'esperienza dell'Intertoto, molto simile ai preliminari che ha fatto in EL il Milan. A febbraio non ne hai più, sei cotto. E poi è in calo anche mentale. Magari non è la rosa migliore, Inter e Juventus hanno qualcosa di più, ma è una squadra sulle gambe. Gioca sempre e non riposa mai. Sono troppi gli indizi della crisi".