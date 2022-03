Tacchinardi: “Inter fisicamente cotta e Inzaghi non ha un piano B. Col 3-5-2…”

Dagli studi di Pressing, l'ex centrocampista bianconero analizza il momento complicato della squadra nerazzurra

Ospite della trasmissione di Mediaset, 'Pressing', Alessio Tacchinardi ha analizzato il momento complicato dell'Inter. "L'Inter fisicamente non ne ha più, non ha più ritmo e passo. Inzaghi lo reputo molto bravo, ma a quel livello doveva fare un salto di qualità in più e trovare un'alternativa all'assenza di Brozovic. Fisicamente in questo momento l'Inter è cotta, Simone non riesce a trovare un piano B a questa squadra. Col 3-5-2 senza Brozovic fa una fatica incredibile".