Tacchinardi: “Inter, Handanovic non più quello di prima. Attacco? Una mano…”

Le parole dell'ex centrocampista a proposito di quanto fatto vedere dai nerazzurri fino a questo momento

A commentare la giornata di campionato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi. A proposito dell'Inter ha detto: "Penso che abbia fatto anche una buona partita, fare punti con la Samp non è mai facile, a Marassi poi. Ci sono ancora cose da registrare. Handanovic non mi sembra più da tempo quel portiere rapido e sicuro di prima. E poi Lukaku lo scorso anno certe partite da solo te le risolveva, oggi non avendo più un giocatore così è più difficile. Forse far giocare Correa insieme a Dzeko e Lautaro in certi frangenti forse può darti una mano. Comunque Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro".