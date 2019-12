Tacchinardi: “L’Inter ha poche individualità, vincerà la Juve. Conte ha ragione: sui social…”

“Conte? Partiamo dal presupposto che quando dice che in Italia abbiamo superato i limiti sono d’accordo con lui. Lo scorso anno sui social era un massacro ad Allegri, manca l’equilibrio. L’allenatore e i giocatori devono cercare di concentrarsi sul campo, altrimenti diventa difficile. Sul discorso della pressione, abbiamo l’esempio di Sarri che a Napoli ha dovuto tirare fuori più del massimo per restare attaccato alla Juventus. Quando vedi che l’altra squadra è nettamente più forte cerchi di caricare l’ambiente, di creare un ‘noi contro tutti’, un po’ alla Mourinho. Il problema dell’Inter secondo me è che è una squadra molto fisica, con poche individualità, quindi bisogna cercare di alzare sempre la tensione che è su un filo che si può spezzare. La Juve oggi può giocare anche in terza e vincere le partite, l’Inter deve giocare in quinta a tavoletta per vincere. Conte sa che la Juve è favorita e sta provando a restare attaccato al carro. Sta facendo qualcosa di eccezionale, ma io penso alla fine che i bianconeri siano nettamente più forti. Bisogna vedere il mercato, ma secondo me la battaglia sportiva la vincerà la Juve, anche se non è ancora la Juve di Sarri. Ci vorrà tempo”.

Intervenuto a Radio Bianconera, l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha risposto così alla domanda su Conte e sul rendimento dell’Inter, al comando della classifica al pari della Juve.

(Tutto Juve)