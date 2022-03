Tacchinardi: “L’Inter col Liverpool? Mi ha stupito una cosa. Strano che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato la vittoria del'Inter in casa del Liverpool

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha commentato la vittoria dell'Inter in casa del Liverpool. "Mi ha stupito come l'Inter abbia giocato gli ultimi dieci minuti. È vero che la squadra era in dieci, però non ha provato a fare nulla: si è barricata dietro sul giro palla del Liverpool. E per il grande allenatore che è Simone, mi ha fatto strano. L'Inter è stata eliminata anche con qualche rimpianto".