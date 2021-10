Tacchinardi: “L’Inter non darà campo aperto alla Lazio. Ho la sensazione che…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della sfida di campionato tra nerazzurri e biancocelesti

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi. Questo il suo pensiero sul prossimo Lazio-Inter in programma sabato prossimo: "Col derby si sono esaltate le qualità di Immobile, l'Inter però non darà campo aperto come la Roma. Ho la sensazione che sarà l'Inter a colpire in ripartenza. Per l'autostima credo che sia più difficile per la Lazio, dopo la legnata con il Bologna. Lautaro che rientra in tarda notte? Si parla col giocatore e si vede. Se se la sente, deve giocare. Oggi è indispensabile, ma dipenderà tutto da come si sente".