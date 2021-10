Tacchinardi: “Inter? Quando partirà non la riprenderanno più. Grazie a Conte…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri vittoriosi in rimonta sul Sassuolo prima della sosta

Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche dell'Inter. Questo il pensiero sui nerazzurri: "Gli avversari si stanno dimostrando all'altezza, fanno un calcio comunque propositivo. Quando comincerà a partire forte, all'Inter non la riprendi più. E' una rosa fortissima, che deve cercare di stare dentro la partita per tutti e 90 i minuti. E' una squadra che ci crede e che grazie a Conte ha preso una mentalità vincente".

"Difficile dirlo ora. E' sulla strada giusta, ma ha troppi punti di svantaggio e pochi bonus da giocarti ancora. Davanti poi viaggiano bene e non so quanti punti lasceranno per strada. Comunque la Juventus è viva. La partita col Chelsea ma anche quella col Torino era da dentro o fuori e ha dimostrato di esserci. Si è rivisto il dna della Juventus, si è rivista l'idea di Allegri. Certo è che si deve ancora crescere tanto, ma si comincia a non prendere gol, poi a centrocampo qualcuno si sta prendendo le responsabilità, vedi Locatelli".